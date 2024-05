CATANIA – Una brutta esperienza si è conclusa con un lieto fine per una donna ennese che ha parcheggiato la sua macchina a Catania, anche se per breve tempo, in via delle Ondine e che nel momento di riprenderla ha avuto la sgradita sorpresa di non trovarla più. Proprio subito dopo è riuscita ad attirare l’attenzione dei poliziotti che stavano passando a bordo di una volante, così sono scattate le ricerche nel quartiere San Cristoforo. Dopo un paio d’ore l’auto è stata ritrovata in via Zammataro.