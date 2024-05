Catania, ruba il tir e scappa: preso

CATANIA – Un imprenditore nel settore dei trasporti su gomma che abita a Catania a ridosso del parcheggio veicoli della propria azienda, affacciandosi dalla finestra di notte ha notato tre mezzi pesanti in movimento pronti a uscire dall’area recintata. Avendo subito appurato che nessuno dei propri autisti era al lavoro in quell’insolito orario ha capito che si trattava di un furto e ha chiamato il 112. I carabinieri a poche centinaia di metri dal parcheggio hanno intercettato uno dei tir: il ladro ha accelerato, cercando di guadagnarsi la fuga. E’ iniziato così l’inseguimento, poi rafforzato da una seconda pattuglia. Il malfattore a un certo punto si è fermato bruscamente ed è sceso per tentare di scappare a piedi, ma è stato rincorso e bloccato. E’ stato identificato come un 28enne pluripregiudicato catanese e arrestato. Nel frattempo le altre pattuglie sono riuscite a rintracciare gli altri due tir abbandonati.