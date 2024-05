Catania: nello zaino del pusher tutti i tipi di droga

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato un 35enne pregiudicato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari lo hanno notato in una traversa di viale della Libertà appoggiato a uno scooter in sosta mentre frugava dentro uno zaino. Hanno poi avuto certezza che si trattasse di un pusher quando lo hanno visto prendere una bustina dallo zaino e consegnarla a un passante in cambio di denaro. A quel punto è scattato il blitz: i carabinieri hanno raggiunto e bloccato il 35enne dopo un tentativo di fuga. Nello zaino sono stati trovati 11 grammi di cocaina, 250 di marijuana e 10 di hashish, tutto già suddiviso in dosi che avrebbero fruttato circa 2.500 euro nella vendita al dettaglio. In tasca, invece, lo spacciatore aveva una dose di crack e banconote per più di 250 euro.