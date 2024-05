Catania: attirato nel vicolo, accoltellato e rapinato

CATANIA – Rapina nella notte a Catania. A essere preso di mira è stato un militare straniero presente in città per ragioni di servizio insieme con 10 suoi commilitoni. All’incrocio tra via Giovanni Di Prima e via Marraffino è stato avvicinato da una donna che lo ha invitato a seguirla nella vicina via Rocchetti per appartarsi. Poi però ha lanciato un segnale a un extracomunitario, che ha minacciato il militare con un coltello a farfalla e l’ha rapinato del telefonino. Tra i due è nata una colluttazione e il malcapitato è stato ferito da una coltellata sotto il mento. L’aggressore e la donna quindi sono scappati.

Il militare è stato trasportato all’ospedale Garibaldi Centro, dove ha ricevuto 4 punti di sutura, mentre la polizia si è messa sulle tracce della donna, che è stata velocemente individuata. Inizialmente ha fornito agli agenti delle generalità false, poi è stata identificata come una 44enne pluripregiudicata catanese e arrestata. Ora si cerca il complice.