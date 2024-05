Catania-Atalanta U23, prosegue la vendita libera

Catania-Atalanta U23 viaggia a ritmi sostenuti verso il tutto esaurito. Questa mattina, alle 11, esaurita la prelazione degli abbonati, è scattata la nuova fase di vendita libera dei tagliandi per assistere alla sfida valevole per il ritorno del primo turno della fase nazionale playoff, in programma sabato 18 maggio alle ore 20.30 al Massimino. I biglietti saranno disponibili online su ticketone.it e in tutte le rivendite autorizzate. Prezzi dei biglietti, inclusi diritti di prevendita: curve 14 euro, tribuna B 25, tribuna A 35, tribuna elite 60.