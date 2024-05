CATANIA – Stamattina agenti della polizia stradale di Catania, col supporto del Gruppo specializzato per il controllo del circolante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-DGt del Sud-sede di Bari e del Centro Prova Autoveicoli di Catania, ha effettuato in piazza Università controlli alle biciclette elettriche modificate. E’ stata riscontrata la presenza massiccia di mezzi non conformi: i due terzi dei veicoli controllati sono risultati non in regola, notificati 14 sequestri e 8 fermi amministrativi. Inoltre, per quei velocipedi trasformati in veri e propri ciclomotori, sono scattate 22 contravvenzioni alle norme previste per la circolazione, concernenti la mancanza della patente di guida, dell’uso del casco protettivo, dell’immatricolazione, della targa e dell’assicurazione.