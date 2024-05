Castello Ursino: multa da 17 mila euro ad ambulante

CATANIA – Movida catanese turbolenta. In piazza Bellini Sono stati fermati alcuni ragazzini che hanno inveito contro le forze dell’ordine lanciando anche qualche piccolo oggetto. Gli agenti hanno riportato la calma e successivamente il gruppo si è allontanato. In zona due pregiudicati catanesi di 59 e 32 anni, rispettivamente padre e figlio, sono stati colti in fragranza mentre esercitavano l’attività di posteggiatori. Entrambi sono stati multati e il 59enne è stato anche denunciato per inosservanza al Dacur, provvedimento che gli inibiva la frequentazione proprio di quelle vie. Sanzioni per un importo complessivo di 970 euro soprattutto per divieto di sosta e sosta sulle strisce pedonali nei confronti di automobilisti che avevano parcheggiato irregolarmente davanti al Castello Ursino.

Inoltre un venditore ambulante di prodotti dolciari è stato multato per occupazione di suolo pubblico, esercizio abusivo del commercio e mancanza di requisiti professionali, per un importo complessivo di 17.000 euro. L’esercente infatti, un 57enne totalmente abusivo, sempre nella zona del Castello Ursino aveva invaso con la propria attrezzatura strada e marciapiede.