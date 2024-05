CALTANISSETTA – Incendio sulla statale 626 Caltanissetta-Gela, al km 46, tra Judeca e il bivio di Butera. Intorno alle 13.30 un furgone è andato in fiamme mentre era in viaggio. A contattare i soccorsi sarebbe stato lo stesso conducente del mezzo, che è riuscito a mettersi in salvo. La centrale operativa dei vigili del fuoco di Caltanissetta ha inviato una squadra che ha spento l’incendio. Per diverso tempo il traffico è rimasto bloccato.