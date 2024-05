CALTAGIRONE (CATANIA) – Gli agenti di Caltagirone hanno denunciato tre persone, due uomini e una donna, per furto aggravato. Le tre persone sono state notate dai poliziotti in viale Autonomia, vicino all’ex palazzetto dello Sport di Caltagirone, mentre caricavano alcune buste in un’auto, con la donna alla guida. Fermati e identificati, avevano a loro carico specifici precedenti per furto. All’interno della vettura gli agenti hanno trovato i sacchi contenenti cavi elettrici che, poco prima, erano stati rubati dalla struttura comunale.