PALERMO – Il 61enne Antonino Crivello è morto in un incidente stradale nel quartiere Zen di Palermo, in viale Sandro Pertini, in prossimità di un curvone. Era alla guida di una moto Bmw ed è stato trovato sull’asfalto a circa 20 metri dal suo mezzo. Da chiarire le cause dell’incidente.