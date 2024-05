Beccato il ladro di persiane a Ragalna

RAGALNA (CATANIA) – I carabinieri di Ragalna hanno arrestato un pregiudicato 38enne, disoccupato, residente a Belpasso, responsabile di furto aggravato in appartamento. Percorrendo la via Paternò, i militari sono intervenuti prima che il ladro potesse scappare con il carico di serramenti e infissi rubati poco prima in alcune case della zona. L’uomo infatti, poco prima, aveva individuato alcune villette nelle quali commettere i furti. Dalla prima casa, dopo aver scavalcato il muro di cinta, ha rubato due persiane in alluminio.

Nel giro di nemmeno 2 ore aveva fatto allo stesso modo all’interno di altre 5 case, caricando poi la refurtiva nell’auto, ben 17 ante battenti di persiane, per un valore di più di 5.000 euro. Al momento del controllo dei carabinieri, il 38enne ha tentato di giustificarsi, dicendo di essere un serramentista, ma la sua storia ovviamente non ha convinto i militari che, quindi, lo hanno portato in caserma. Acquisiti i filmati degli impianti di videosorveglianza delle villette, l’uomo è stato riconosciuto mentre metteva a segno i colpi. Le vittime sono state così invitate in ufficio per il riconoscimento delle imposte rubate. Dopo aver sporto denuncia, hanno potuto rientrarne in possesso. Il 38 enne è stato arrestato.