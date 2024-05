Si costituisce il pirata della strada che ha travolto e ucciso una turista

PALERMO – Si è costituito l’automobilista pirata che la notte scorsa ha travolto e ucciso a Palermo una turista polacca, Patrycja Bartosik Weder, di 31 anni, che stava attraversando la strada insieme al marito. L’investitore, un palermitano di 46 anni, si è presentato all’alba al comando della polizia municipale in via Ugo La Malfa. Era già stato individuato dagli agenti della polizia municipale e dalla polizia.

Nel corso del controllo all’alcoltest all’alba aveva un valore di 0,52% leggermente superiore ai limiti previsti dalla legge. “E’ presumibile pensare che la scorsa notte attorno alle 2 fosse più alto. Sarà tutto relazionato alla Pg”. L’uomo, denunciato per omicidio stradale e omissione di soccorso, vive con la compagna proprio in corso Tukory, dove è avvenuto l’incidente, e stava tornando a casa quando ha investito con la propria Smart la donna mentre attraversava la strada. Soccorsa dai sanitari del 118 è stata portata in ospedale, ma era già morta.