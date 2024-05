Al funerale di Onorato la polizia filma tutto

PALERMO – Gli investigatori in borghese della polizia che stanno indagando sulla morte di Angelo Onorato, trovato cadavere nel proprio suv con una fascetta stretta attorno al collo, hanno effettuato riprese e immagini del funerale celebrato nella cattedrale di Palermo, gremita in ogni posto e con tanta gente in piedi. Di fronte all’altare sul lato sinistro la moglie Francesca Donato, europarlamentare, e i figli Salvatore e Carolina, mentre nei banchi a destra la madre e i fratelli di Angelo Onorato. Sulla morte dell’imprenditore la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio anche se la pista al momento privilegiata sembra quella del suicidio, che la famiglia però esclude. “Vogliamo verità e giustizia per Angelo per poter superare questo grande dolore”, ha detto Francesca Donato prendendo la parola alla fine della messa.