ACI SANT’ANTONIO (CTANIA) – I militari di Aci sant’Antonio hanno arrestato in flagranza, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, un giovane del posto, appena 18enne. Una pattuglia, passando nella zona del cimitero ha scorto un Honda SH parcheggiato e, nelle immediate vicinanze, un giovane, subito riconosciuto dai militari perché già noto per recenti vicende giudiziarie legate allo spaccio di droga, mentre parlava al cellulare.

Il ragazzo, appena ha visto arrivare già a distanza l’auto dei militari, è improvvisamente scappato a piedi iniziando a correre per cercare di allontanarsi il più velocemente possibile. Immediata la reazione dei carabinieri che hanno subito inseguito il fuggitivo scappato mentre stringeva tra le braccia una borsa di tela.

Il giovane dopo un concitato inseguimento è stato raggiunto e fermato: dentro la borsa in stoffa i carabinieri hanno trovato tre sacchetti in plastica con dentro complessivamente 215 grammi di marijuana, un bilancino elettronico perfettamente funzionante e materiale per il confezionamento della droga (100 sacchetti di plastica di varie misure con chiusura ermetica). Dentro il marsupio che invece portava a tracolla sono stati trovati 65 euro, ritenuti incasso dello spaccio, mentre a casa trovati altri 350 euro.