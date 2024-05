Domani dalle ore 9.30 alle 12 all’Hotel 4Spa di Aci Castello il Centro di servizio per il volontariato etneo organizza il convegno “Sport e progresso sociale: un impegno costituzionale”. Verrà discusso e analizzato il valore dello sport come strumento di progresso sociale e diritto fondamentale di ogni individuo. L’occasione sarà utile per individuare strategie e azioni concrete per rafforzare il ruolo dello sport nella società. L’articolo 33 della Costituzione, infatti, riconosce il diritto alla salute e tutela lo sport come mezzo per il suo raggiungimento. Previsto l’intervento del professor Samuele Tomasi, notaio e docente di diritto privato dello Sport del Corso di Laurea in Scienze Motorie all’università di Catania. Con Michele Marchetti, sociologo e direttore dell’area welfare nella presidenza nazionale del Centro sportivo italiano si parlerà di opportunità, sinergie e azioni da mettere in campo tra enti del terzo settore intendendo lo sport come strumento di welfare. Prevista anche la testimonianza di Mauro Prosperi, pentatleta e allenatore che racconterà la sua esperienza di sport, resistenza e forza mentale, testimoniando la sua avventura nel deserto.