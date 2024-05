Moglie e figli accoltellati: non risponde al gip

AGRIGENTO – Si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio di garanzia, davanti al gip di Sciacca Antonino Cucinella, il meccanico trentacinquenne di Cianciana, Daniele Alba, arrestato con l’accusa di avere provato a uccidere a coltellate la moglie e i figli di sette e tre anni. L’indagato, assistito dai legali Maurizio Gaudio e Luca Burgio, ha comunicato l’intenzione di non rispondere alle domande e l’udienza si è subito conclusa. Il gip ha convalidato l’arresto di Alba, accusato di tentativo di triplice omicidio, sequestro di persona, resistenza a pubblico ufficiale, maltrattamenti in famiglia e detenzione di proiettile. L’uomo ha accoltellato moglie e figli, le cui condizioni, anche se il bimbo è in miglioramento, restano gravi.