A Nicolosi un laboratorio della droga

CATANIA – Aveva un vero e proprio laboratorio della droga a Nicolosi. Un 39enne incensurato di Pedara è stato denunciato dopo un blitz dei carabinieri: ha subito mostrato evidenti segni di agitazione, iniziando a balbettare e a dare risposte evasive alle domande che gli venivano rivolte, soprattutto appena ha avuto inizio la perquisizione. In un armadio della camera da letto i militari hanno trovato 115 grammi di marijuana e 31 grammi di hashish. Gli investigatori però non si sono fermati e hanno scoperto che aveva la disponibilità di un’altra casa a Nicolosi, che hanno deciso di andare a controllare. Lì c’era un laboratorio per la produzione e confezionamento della droga con bilancini di precisione, 2 macchine per il sottovuoto, una macchina per pressare e comporre i panetti di hashish e una macchina per trimming, ovvero per separare le foglie dai rametti. Era presente anche una serra, al momento del controllo vuota, allestita con tanto impianto di irrigazione a pioggia.