A Nesima 7 paninari irregolari: scattano multe

CATANIA – Controlli della polizia di Catania nel quartiere Nesima per verificare il rispetto delle regole delle attività commerciali ambulanti nella somministrazione di alimenti e bevande. Gli agenti si sono concentrati soprattutto nella zona della piscina comunale, nel cui piazzale sono presenti diversi “food truck”, i furgoni ambulanti dei cosiddetti paninari.

Le 7 attività dell’area sono state sanzionate per la mancanza di documenti relativi a Scia e per l’occupazione abusiva di suolo pubblico, come pure per carenze igienico-sanitarie. In una delle paninerie è stata accertata la presenza irregolare di tre dei quattro lavoratori presenti: l’attività è stata sospesa. Complessivamente, sono state elevate multe per circa 33 mila euro, mentre sono stati sequestrati 33 tavoli e 119 sedie.

Durante l’attività, inoltre, è stata scoperta una vera e propria sede di spaccio davanti all’androne di un’abitazione. Insospettiti da un insolito viavai di persone, i poliziotti hanno sorpreso un 26enne mentre vendeva marijuana. Con sé aveva 20 bustine di marijuana, 490 euro e una piccola radio ricetrasmittente utilizzata per comunicare con le vedette. Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari.