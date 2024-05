A Catania pure i ladri di interruttori

CATANIA – Due noti pregiudicati sono stati colti sul fatto mentre rubavano all’interno dell’ex ufficio comunale di via Domenico Tempio. La segnalazione ha permesso un intervento rapido dell’equipaggio della polizia: i due avevano un avvitatore e avevano già rimosso un centinaio di interruttori, materiale elettrico di rilevante valore e facilmente riutilizzabile per altri lavori. Non è la prima volta che uffici o case temporaneamente inutilizzati vengono presi di mira dai ladri. Il 43enne e il 52enne sono stati denunciati.