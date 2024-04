PALERMO – Incidente la scorsa notte nella circonvallazione di Carini, lungo la via don Sturzo dove due macchine si sono scontrate con un tir. Due persone che erano su un’auto sono state trasportate in ospedale col codice rosso, altri tre feriti non sarebbero in gravi condizioni. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare tutta la notte per poter liberare la strada: il tir ha sfondato il guardrail ed è rimasto in bilico sul ponte.