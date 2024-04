SIRACUSA – I funzionari del reparto Antifrode dell’Ufficio delle Dogane di Siracusa hanno accertato una evasione fiscale compiuta dal gestore di un deposito commerciale attivo nel settore dei prodotti energetici, che avrebbe distratto dall’impiego prescritto gasolio agricolo ad aliquota agevolata. Il responsabile è stato denunciato per contrabbando aggravato. Secondo quanto accertato, il gasolio, proveniente da un deposito fiscale e scortato da vari documenti di accompagnamento semplificato con destinatario il deposito commerciale, veniva utilizzato per usi diversi da quelli previsti. Dai controlli effettuati sono stati accertati oltre 2.000.000 di litri di gasolio agricolo impiegato per fini diversi dall’uso agevolato, per un totale complessivo di 1.331.838 euro di imposte evase, di cui 969.242 a titolo di accisa e 362.596 a titolo di Iva.