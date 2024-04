È ufficiale il divorzio tra la Rai e Amadeus. È quanto è emerso da un incontro stamane tra il conduttore e il direttore generale di viale Mazzini, Giampaolo Rossi. Il conduttore ha ufficializzato la sua decisione di non rinnovare il contratto con la Rai, in scadenza a fine agosto, per affrontare nuove sfide professionali. Stando ai rumors delle ultime settimane, lo aspetta il gruppo Warner Bros. Discovery è pronto a ingaggiarlo per farne un volto di punta del canale Nove.