ACIREALE (CATANIA) – Villaggio del benessere “Se previeni non curi” – Giornata Mondiale della Salute. Domenica 7 aprile 2024 dalle ore 8:30 alle ore 13:30 in occasione della Giornata Mondiale della Salute, gli Enti del Terzo Settore del territorio, coordinati dal Centro di Servizio per il Volontariato Etneo, organizzano una giornata di sensibilizzazione sulla cultura della prevenzione sanitaria. “Se previeni non curi” è lo slogan scelto dai volontari che animeranno il “Villaggio della Salute”, allestito alla Villa Belvedere di Acireale, che offrirà alla cittadinanza la possibilità di effettuare screening, consulenze ed assistenza gratuita.

Verranno realizzate tre aree con stand e poliambulatori mobili, la prima area sarà dedicata alla prevenzione sanitaria con visite diabetologiche, cardiologiche, spirometriche, oculistiche, dentali, audiometriche e tumorali. La seconda area sarà dedicata alla prevenzione sportiva con dimostrazioni e lezioni di pilates, ginnastica dolce e shiatsu. Terza area dedicata all’alimentazione con la consulenza di nutrizionisti, alimentaristi e dietisti. Alle ore 11,00 previsto un workshop informativo rivolto alla cittadinanza nella sala “Pinella Musmeci” nell’ex Angolo di Paradiso della Villa Belvedere di Acireale. L’evento, ideato dall’associazione acese Idee in Movimento, è organizzato con il patrocinio della Città di Acireale e del S.E.U.S. 118; con la partecipazione di: Agata donna per le donne, Un cuore per Raffaele, Ekos, Confraternita Misericordia di Acireale, Croce Rossa Acireale, Cisom, Albafon, Fratres di Acireale, Camper Del Sorriso, Avis di Acireale, Agd Sicilia.