Fedelissimo delle chiese: per saccheggiarle

SCOGLITTI (RAGUSA) – Una raffica di furti è avvenuta negli ultimi mesi nelle chiese in provincia di Ragusa, ma soprattutto quattro episodi si sono verificati negli ultimi giorni. Nel fine settimana i ladri hanno preso di mira la chiesa di Santa Maria di Portosalvo a Scoglitti e la chiesa dei Santi Apostoli di Comiso. A Scoglitti hanno rubato del denaro nell’ufficio del parroco, che vive nello stesso edificio, in un appartamento al primo piano della casa canonica. Nel mirino anche la chiesetta di Maria di Portosalvo di Punta Secca, frazione balneare di Santa Croce Camerina. Si tratta di un piccolo edificio che sorge nella piazzetta sul mare a pochi metri dalla casa del commissario Montalbano.

La chiesa è chiusa durante i mesi invernali. I ladri hanno rubato qualche oggetto. La notte scorsa hanno sfondato il portone di un piccolo edificio che serve da sacrestia per la chiesa Regina Apostolorum, nella frazione di Caucana. Si tratta di una chiesa all’aperto. Altri furti o tentativi di furto sono stati commessi negli ultimi giorni a san Giovanni Bosco, San Domenico Savio e nel santuario Madonna della Salute a Vittoria. In precedenza i ladri hanno colpito (in alcuni casi più volte) nelle chiese di Santa Lucia, Santa Maria delle Scale, Santissima Nunziata, San Pio X, a Ragusa, Sant’Antonio, a Comiso, Maria SS. Del Rosario a Pedalino, Santa Maria Maddalena, San Biagio, San Francesco di Paola, San Giuseppe, Anime Sante del Purgatorio e Madonna Assunta a Vittoria.