Un chilo di ‘amnesia’ nella casa al Villaggio Azzurro

CATANIA – I carabinieri di Catania la scorsa notte hanno scovato un deposito di marijuana nel quartiere San Francesco La Rena e hanno arrestato un pregiudicato 23enne di Siracusa. A condurre il blitz i militari della Squadra Lupi che hanno posto sotto la lente d’ingrandimento un appartamento del Villaggio Azzurro, che si ipotizzava potesse servire da luogo per lo stoccaggio di droga. I carabinieri sono stati insospettiti dai movimenti del 23enne che entrava e usciva, soprattutto in orari notturni, da quell’alloggio che risultava disabitato da parecchi anni. Scattate le indagini, nel giro di pochi giorni si è scoperta la routine del pusher, che di notte si spostava in varie zone della città con la sua Fiat Panda per effettuare le consegne a domicilio ai suoi acquirenti. I militari hanno così deciso di agire.

È stato quindi organizzato un appostamento nelle vicinanze dell’abitazione: dopo alcune ore è stato individuato il giovane, che come al solito, si aggirava per le strade dell’area residenziale con la sua auto. Nonostante l’alt intimatogli dai carabinieri, il giovane ha provato a scappare accelerando, ma è stato bloccato nel giro di qualche chilometro. Il 23enne è stato trovato con alcune dosi di marijuana nella tasca del giubbotto, oltre alle chiavi dell’appartamento e banconote di vario taglio. Appena entrati nell’abitazione in questione, i militari sono stati colpiti da un fortissimo odore acre, tipico della marijuana, che invadeva tutte le stanze. Nel cassettone del letto matrimoniale è stata trovata una busta sottovuoto contenente oltre un chilo di marijuana ‘amnesia’. Inoltre, in cucina, c’era diverso materiale da imballaggio e pesatura, come i bilancini digitali di precisione, perfettamente funzionanti e ancora intrisi di marijuana. Il 23enne è stato posto agli arresti domiciliari.