Tentano il furto al distributore: presi

TRAPANI – I carabinieri di Trapani hanno arrestato, in flagranza di reato, due pregiudicati trapanesi di 25 e 37 anni mentre stavano tentando un furto presso un distributore di carburanti di Paceco. I militari hanno notato due persone con felpe e con cappuccio davanti alla colonnina self-service del distributore senza alcuna auto da rifornire nelle vicinanze. Insospettiti hanno deciso di intervenire e, alla loro vista, i due si sono dati alla fuga in un canneto, venendo però bloccati dai carabinieri. Dalla successiva perquisizione personale, sono stati trovati numerosi arnesi atti allo scasso, compreso un flex, che stavano utilizzando per forzare la colonnina del self-service. Tutto il materiale è stato sequestrato e i due sono stati sottoposti uno agli arresti domiciliari mentre l’altro all’obbligo di dimora nel comune di Trapani.