Sigarette di contrabbando: sequestrate 10 mila stecche

PALERMO – I finanzieri di Palermo hanno sequestrato 2 tonnellate di sigarette di contrabbando, trovate all’interno di due furgoni nel corso di un controllo a Palermo, in via Ernesto Basile. Durante l’ispezione infatti sono state scoperte 10 mila stecche di sigarette di contrabbando riportanti i marchi Chesterfield e Merit.

Le sigarette, per un peso complessivo di 2 mila chili sono state prontamente sottoposte a sequestro, impedendone l’immissione sul mercato nero della città che avrebbe fruttato, al dettaglio, ricavi per circa 350 mila euro. I due conducenti del furgone, di nazionalità italiana, sono stati arrestati per contrabbando.