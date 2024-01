RIPOSTO (CATANIA) – Festa grande ieri sera a Riposto per la signora Maria Soraci che ha raggiunto l’importante traguardo dei 100 anni di vita. Nata a Coo, in Grecia, all’epoca territorio italiano, al seguito del papà ufficiale di Marina, è cresciuta nel comune marinaro. Nel 1946, a soli 22 anni, la laurea in Lettere classiche e subito dopo l’insegnamento, prima a Guglionesi e Campobasso, nel Molise, e poi a Riposto. Insieme al marito professor Giuseppe Grasso, venuto a mancare nel 1991, hanno dedicato anni preziosi all’insegnamento, lasciando un’impronta indelebile a Riposto. Elegantissima e con una tempra ancora invidiabile, ha festeggiato circondata dagli affetti più cari, i due figli, Carmelo e José, la nuora Rita, il genero Giuseppe e i tre nipoti, Giuliana, Mariolina e Lorenza, e infine l’ultimo arrivato, il pronipote Giuseppe. All’importante traguardo non è voluto mancare il sindaco di Riposto Davide Vasta, che ha consegnato alla festeggiata un bouquet di fiori e una targa, a nome di tutta l’amministrazione comunale.