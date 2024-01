“In auto ha droga e armi”. Ma ci sono vestiti rubati

CATANIA – In seguito a una segnalazione anonima al 112, gli agenti della volante di Catania sono intervenuti in via Alcantara dove, secondo quanto riferito, c’era un’auto con dentro nascoste droga e armi. Giunti sul posto, i poliziotti hanno subito individuato l’auto, regolarmente parcheggiata, con dentro un 42enne pregiudicato. Effettuata la perquisizione, gli agenti non hanno trovato né droga, né armi. L’attenzione dei poliziotti è stata invece attirata dalla presenza di due capi di abbigliamento nuovi muniti del talloncino antitaccheggio sui quali il 42enne non è riuscito a fornire spiegazione. I vestiti sono stati sequestrati e il 42enne è stato denunciato per ricettazione.