Come il gatto e la volpe tentano la truffa dei diamanti

MONREALE (PALERMO) – I carabinieri hanno denunciato due 60enni palermitani per tentata truffa aggravata nei confronti di un 67enne pensionato di Monreale. I due uomini, pregiudicati, dopo avere individuato la loro vittima, con artifizi e raggiri, gli avrebbero fatto credere di poter concludere un conveniente affare per l’acquisto di diamanti grazie all’intermediazione di un finto esperto di gioielli di nazionalità francese.

Carpita la fiducia del pensionato, i due lo avrebbero poi persuaso a recuperare tutto il denaro contante nella sua disponibilità necessario a finalizzare l’imperdibile compravendita. L’anziano, per prelevare il denaro si è recato quindi all’ufficio postale, che si trova vicino alla sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Monreale, soffermandosi a salutare il presidente e raccontandogli dell’affare che di lì poco avrebbe concluso.

Il carabiniere in congedo, intuita immediatamente la potenziale truffa in atto, ha avvertito i militari che grazie alle preziose indicazioni ricevute, sono riusciti a bloccare i due truffatori prima che la vittima, salita in auto con loro, potesse consegnare il denaro. I due sono stati trovati in possesso di un anello con pietre e un certificato di garanzia di diamanti falsi.