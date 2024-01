Assalto al distributore col cacciavite: “Dammi l’incasso”

CATANIA – Un 38enne catanese pregiudicato è stato arrestato dai carabinieri per tentata rapina aggravata a un distributore di carburante. Il 38enne, alla guida di una Renault Modus verde, è entrato nell’area di servizio che si trova sul tratto di strada che va dal faro Biscari fino alla tangenziale, per poi fermarsi in uno slargo poco distante dalle pompe. Anziché fermarsi ai distributori per fare benzina, ha proseguito fino a raggiungere la parte più estrema del piazzale di sosta, privo di telecamere di sorveglianza, e ha parcheggiato l’auto.

L’uomo è sceso dalla macchina con le mani in tasca e con la testa coperta dal cappuccio del giubbotto, fingendo di incamminarsi verso il bar. Arrivato vicino a un impiegato, con uno scatto improvviso gli è piombato addosso e, puntandogli un cacciavite, gli ha intimato di consegnare tutto l’incasso. Il dipendente ha però reagito all’aggressione ingaggiando col rapinatore una colluttazione, il tutto ripreso dalle telecamere del distributore. In quei concitati momenti un altro operaio, che si trovava negli uffici, avendo visto tutta la scena, ha allertato il 112.

I carabinieri sono subito arrivati, mentre era ancora in corso la colluttazione tra l’operaio e il rapinatore. Quest’ultimo, sentendo il suono delle sirene, ha deciso di mollare la presa e di scappare lanciando, durante la corsa, il cacciavite in una siepe lungo il guardrail. Ma per il rapinatore non c’è stato scampo, infatti prima di riuscire a raggiungere l’auto è stato bloccato. Il 38enne è stato posto agli arresti domiciliari con dispositivo del braccialetto elettronico.