Ai domiciliari a Librino con sei chili di ‘erba’ nel balcone

CATANIA – I carabinieri di Catania, compagnia di Fontanarossa, hanno arrestato un 28enne pregiudicato trovato in possesso di 6 chili di marijuana. Il giovane, sottoposto agli arresti domiciliari, aveva adibito la sua casa nella zona Villaggio Zia Lisa II, nel quartiere Librino, a luogo di stoccaggio di importanti quantitativi di droga, già confezionata e pronta per essere immessa nel mercato.

Osservato un insolito via vai di persone da quell’abitazione, i militari sono intervenuti bloccando il 28enne e perquisendo la casa. Durante le ricerche sono state recuperate su un balcone due buste rosse con dentro circa 6 chili di marijuana, già suddivisa in pacchetti di vario peso, pronti per lo smercio, oltre a diverse attrezzature da taglio, bustine di cellophane per il confezionamento e bilancini digitali di precisione.

Un vero e proprio ‘punto stoccaggio’ di marijuana, pronto per alimentare il mercato locale, che avrebbe consentito guadagni per almeno 60.000 euro. Trovato anche un complesso sistema di videosorveglianza che era stato posto a tutela dell’abitazione per prevenire l’intervento delle forze dell’ordine. Per il 28enne è stata disposta la custodia cautelare nel carcere di Catania Piazza Lanza.