Quella sporca cucina catanese

CATANIA – In un ristorante del centro di Catania nel corso di un’ispezione la polizia il personale dell’Asp hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie, con luoghi particolarmente sporchi e la presenza di suppellettili e mobili arrugginiti. Subito è scattata la sospensione dell’attività del laboratorio/cucina, con multe per un importo complessivo di mille euro.

In un locale che dovrebbe vendere solo per asporto gli agenti hanno poi rilevato la somministrazione di alimenti e bevande ai clienti seduti ai tavolini. C’era inoltre un soppalco non autorizzato adibito a deposito di alimenti. Anche in questo caso sono scattate le sanzioni.