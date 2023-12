Operaio resta schiacciato dal tir, è grave

RIPOSTO – Un operaio di 56 anni originario di Giarre è rimasto coinvolto in un incidente, questa mattina, venendo investito da un camion all’interno dell’isola ecologica di Riposto. All’improvviso il mezzo ha cominciato a muoversi e l’uomo, che era in strada, per fermarlo è rimasto incastrato nella massicciata, procurandosi lo schiacciamento del torace e traumi addominali.

Le cause dell’incidente sono ancora da accertare. Si indaga su chi fosse alla guida, forse l’operaio stesso che in quel momento era sceso. Il 56enne è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro in prognosi riservata, mentre il camion è stato sequestrato. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Giarre.