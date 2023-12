L’audace colpo al supermercato etneo: Aci Catena isolata

ACI CATENA (CATANIA) – Aci Catena isolata a causa di una rapina. Un colpo audace e ben organizzato, che aveva come obiettivo il supermercato Eurospin di via Nizzeti. Per l’assalto i malviventi hanno addirittura bloccato le principali vie d’accesso al paese utilizzando quattro camion rubati, posizionati in strada di traverso per ostacolare le forze dell’ordine: uno sulla provinciale 41, uno nella stessa via Nizzeti, uno ad Aci San Filippo, uno in via Vigo.

Un espediente che ha mandato completamente in tilt il traffico della mattina tra Aci Catena e Ficarazzi. L’assalto è andato in scena alle 3 di notte: dopo l’allarme sono accorsi i carabinieri, ma la banda è riuscita a scappare. Ancora non è chiaro a quanto ammonti il bottino.