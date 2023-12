ENNA – Una sanzione amministrativa di 218 mila euro è stata erogata dall’Inps all’opera pia “Casa Fanciulla Collegio di Maria”, istituto di assistenza e beneficenza con sede a Calascibetta per mancato versamento dei contributi previdenziali dell’unica impiegata ammnistrativa full-time. L’irregolarità comprenderebbe un periodo di diciotto anni: dal maggio 2005 al mese di ottobre 2023. Il versamento delle somme dovute dovrà essere eseguito entro 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento. Non si sa, però, chi debba pagare queste somme dato che l’Ipab non ha un’autonomia finanziaria e si trova sotto controllo e vigilanza della Regione Siciliana.

Nel 2013, il commissario Francesco Palillo, con lo specifico compito di tutelare il patrimonio esistente e provvedere a definire le procedure di estinzione, in una nota inviata alla Regione, assessorato alla Famiglia, alla prefettura e alla diocesi di Caltanissetta, scriveva che “l’immobile si trova in completo stato di abbandono, non funziona l’impianto idrico, elettrico e di riscaldamento, infissi in pessimo stato”, aggiungendo che “l’istituto ha una sola dipendente, assunta nel gennaio 1998, alla quale non viene pagato lo stipendio da diversi anni”. Una vicenda che dovrà essere affrontata, adesso, dal neo commissario Massimo Greco.