Post sui social a 270 km/h con l’auto

SIRACUSA – Quarantenne multato e segnalato per la revisione della patente di guida, per aver superato i limiti di velocità postando, poi, la sua bravata sui social. L’esibizionismo di un quarantenne siracusano è arrivato al culmine sulla autostrada A/18, nel tratto compreso tra lo svincolo di Siracusa e quello di Avola, che con il proprio comportamento ha messo in pericolo se stesso e gli altri utenti della strada, sfiorando per parecchi chilometri i 270 km/h, filmando ripetutamente tachimetro, strada e pubblicando, poi, il video sui canali social. Il conducente non ha, però, considerato che la velocità massima in quel tratto autostradale è di 80 km/h. Un’azione scellerata che non è, però, passata inosservata agli agenti della polizia stradale che, analizzando vari profili social, sono riusciti a identificare il quarantenne che è stato multato e segnalato alla prefettura.