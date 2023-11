Tragico incidente stradale in serata alla circonvallazione di Catania. Due persone, un uomo e una donna, sono state investite prima da uno scooter e poi da un’auto che sopraggiungeva. I due stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali, in viale Andrea Doria, poco oltre il tondo Gioeni, in direzione Misterbianco. La donna è morta, l’uomo è stato soccorso e trasferito in ospedale in gravi condizioni.