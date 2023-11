Espugnata la “Fossa”, 26 arresti a Catania

CATANIA – Ventisei arresti in flagranza di reato, 67 chili di droga sequestrati insieme a due pistole, un fucile e decine di cartucce di vario calibro: l’operazione “Fossa dei Leoni II” ha consentito di espugnare un’autentica “roccaforte” di crack, cocaina e marijuana con base operativa sul viale Grimaldi a Librino. Gli arrestati sono accusati a vario titolo di associazione finalizzata al traffico, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nel blitz – effettuato a Catania, Palermo, Enna e Cosenza – sono stati impegnati oltre cento carabinieri del comando provinciale di Catania, con il supporto dei reparti specializzati coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Catania.

Smantellata una fiorente piazza di spaccio a Librino, conosciuta appunto come “Fossa dei Leoni” (per la sua struttura morfologica) e storicamente riconducibile al clan Cappello. Emblematiche le contromisure utilizzate dai pusher per non essere sorpresi dalle forze dell’ordine mentre garantivano il costante approvvigionamento di crack, cocaina e marijuana ai numerosi acquirenti. Oltre a suddividere le quotidiane attività di spaccio in turni, con prefiltraggio dei clienti, spacciatori e vedette si erano inventati un vero e proprio codice segreto per individuare gli stupefacenti: “camicie” per la cocaina, “crackers” per il crack e “giubbotto” per la marijuana. In aggiunta, anche l’apposizione di vere e proprie “difese passive” nel luogo dello smercio di droga, una palazzina protetta da un portone abusivo, in ferro battuto e apribile solo dall’interno.