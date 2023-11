Auto pirata travolge un calesse: morto un uomo e il suo cavallo

SIRACUSA – Incidente mortale vicino al cimitero di Siracusa. A perdere la vita un uomo che era su un calesse, trainato da un cavallo. La vittima si chiama Antonio Di Nicola ed è il gestore di un’agenzia di pompe funebri. L’incidente è accaduto alle 5.45. Un’auto li avrebbe presi in pieno per poi fuggire, facendo perdere ogni traccia. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i veterinari dell’Asp ma, purtroppo, anche per il cavallo non c’è stato nulla da fare.

La polizia municipale, a caccia del pirata della strada, sta cercando di individuare telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per visionare le immagini, ma pare che non ci siano telecamere che inquadrino proprio quel tratto di strada.