SIRACUSA – La polizia di Siracusa ha denunciato altre 19 persone per gli scontri post partita del 4 ottobre scorso tra il Siracusa e l’Acireale. Nei giorni successivi ai disordini, gli investigatori della Digos avevano già individuato e denunciato i primi 46 facinorosi. I 19 oggi oggetto del provvedimento sono soggetti già noti alle forze di polizia e i reati a loro contestati si riferiscono al lancio di razzi, petardi, bengala e altri fuochi pirotecnici. Uno dei denunciati è accusato anche di rapina in quanto, con il volto travisato, approfittando della confusion, è riuscito ad impossessarsi di una videocamera di un operatore della polizia scientifica strappandola con violenza al poliziotto che è stato costretto a ricorrere a cure mediche. Questi ulteriori diciannove ultras, come i quarantasei precedenti, saranno anche loro sottoposti a provvedimenti Daspo per evitare la loro partecipazione ad altri eventi sportivi. Continuano le indagini per identificare altri tifosi violenti.