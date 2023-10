Scazzottata violenta davanti al tribunale

PALERMO – Due uomini si sono picchiati in modo violento davanti al Palazzo di giustizia di Palermo. La rissa è scoppiata per futili motivi ieri sera a due passi dall’uscita laterale che si trova in piazza Vittorio Emanuele Orlando. Un video è stato realizzato da chi era incolonnato con la propria autovettura ed è stato postato sui social.

Nelle immagini si vedono chiaramente due uomini che si picchiano a sangue, con i passanti che cercano di sedare la rissa senza, però, riuscire a riportare la calma, tanto era la violenza, con i due che finiscono a terra e continuano a picchiarsi sull’asfalto. Poco dopo la scazzottata i due si sono allontanati.