MESSINA – Un motociclista di 35 anni è morto la notte scorsa in via Palmara a Messina. Secondo i primi accertamenti l’uomo avrebbe perso il controllo della sua moto ed ha sbattuto violentemente contro l’asfalto. Personale del 118 ne ha constatato il decesso. Sul posto per i rilievi e le indagini del caso è intervenuta la polizia municipale.