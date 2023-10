Colpo a clan etneo: Gdf sequestra beni per 98 milioni

CATANIA – Dalle prime ore di questa mattina, circa 50 militari della guardia di finanza di Catania stanno eseguendo in diverse province della Sicilia, in Lazio, Lombardia e Veneto, con il supporto dei finanzieri dello Scico e la collaborazione dei Comandi provinciali di Mantova, Milano, Monza, Roma e Verona, un provvedimento di sequestro patrimoniale per beni del valore di 98 milioni di euro – emesso dal Tribunale etneo, Sezione Misure di Prevenzione, su richiesta della locale Dda – nei confronti di due imprenditori ritenuti contigui al clan “Scalisi” di Adrano nel Catanese, articolazione locale della famiglia “Laudani”.

