FALCONE (MESSINA) – Una discarica abusiva è stata scoperta a Falcone, nel Messinese, in contrada Giglione, dall’equipaggio di un elicottero dei carabinieri, che durante una perquisizione a terra nell’area hanno trovato mezzi meccanici in disuso, carcasse di auto, rifiuti inerti provenienti dal settore edilizio, materiale meccanico e altro ancora. I militari sono risaliti al proprietario, un 41enne, che è stato denunciato per reati ambientali. L’uomo deve anche rispondere di abusivismo edilizio per la presenza di una manufatto in muratura, adibito a magazzino realizzato senza autorizzazioni. L’intera area, di circa 5.500 mq, è stata delimitata e sottoposta a sequestro insieme con rifiuti e manufatto abusivo.