Panetti con foto di Buffon, maxi sequestro a Paceco

TRAPANI – Viaggiavano in moto con oltre un chilo di hashish. Uno dei due giovani è stato subito bloccato dalla Squadra mobile all’altezza di Paceco, nel Trapanese, mentre insieme al complice tentava di fuggire a piedi dopo aver speronato con lo scooter l’auto della polizia. Durante l’inseguimento hanno lanciato l’involucro con la droga, dieci panetti di hashish sulla cui confezioni c’era la fotografia del portiere Gigi Buffon. Il passeggero è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato in concorso, mentre a carico del conducente, riuscito a fuggire ma riconosciuto dagli operatori, è stata richiesta dalla procura di Trapani l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare. Il gip ha firmato il provvedimento cautelare ai domiciliari.