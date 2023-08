“Ho chiesto le dimissioni del cda Sac”

“Oggi, dopo avere esposto quelli che a mio avviso costituiscono gravi inadempimenti del management della società che gestisce l’aeroporto, ho chiesto le dimissioni dell’intero cda e, in alternativa, l’intervento del collegio sindacale. Adesso saranno loro a doversi esprimere”. Queste le parole su Facebook del sindaco di Catania, Enrico Trantino. “Non avrei voluto scrivere – prosegue -, perché su certe questioni contano solo i comunicati ufficiali. Ma talvolta i fatti vengono letti sotto un prisma deformante e risultano distorti. Però mi infastidisce che la questione, da alcuni organi di informazione, venga inquadrata come una faida all’interno delle forze della coalizione. La mia iniziativa è stata anticipata a tutte le forze di maggioranza, poiché non esiste altra ragione a base della mia sollecitazione, se non gli interessi della città e dell’intero distretto”.

Trantino conclude il post così: “Ho sempre sostenuto che per le grandi infrastrutture strategiche debbano andare i migliori; e che chi è qualificato per condurre la propria azienda, non per forza deve avere competenze in ambito aeroportuale.

A me non interessa chi indicherà il prossimo manager. Basta che individuerà il più bravo”.