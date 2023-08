Fiamme vicino alle case, scovato il piromane

MODICA (RAGUSA) – Un bracciante agricolo di 37 anni è stato individuato dai carabinieri come responsabile di un incendio in contrada Ciarciolo di Marina, frazione di Modica. Le fiamme hanno colpito un’area di circa 1.000 metri quadrati e fortunatamente non hanno avuto il tempo di provocare danni alle case vicine, grazie all’intervento tempestivo dei pompieri. I militari ascoltando i testimoni hanno appurato l’origine dolosa delle fiamme e scovato il presunto colpevole, un incensurato che è stato denunciato.