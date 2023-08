Enrico Guarneri porta sull’Etna “Non è vero ma ci credo!”

Enrico Guarneri porta il divertimento ad alta quota. Il popolare attore catanese è protagonista di una due giorni all’insegna della risata: mercoledì prossimo alle 21 al Parco Anselmi di Nicolosi e il giorno dopo alle 20.45 al Teatro Lucio Dalla di Milo andrà infatti in scena “Non è vero ma ci credo!”, esilarante commedia di Peppino De Filippo prodotta dal Teatro Abc di Catania. Il nuovo allestimento, curato dalla sapiente e arguta regia di Antonello Capodici, vedrà in scena anche Nadia De Luca, Rosario Marco Amato, Elisa Franco, Aldo Toscano, Turi Giordano, Giovanni Fontanarosa, Alessandra Falci e Maria Chiara Pappalardo.

Dopo aver divertito il pubblico del Teatro Abc lo spettacolo sta continuando ad attraversare la Sicilia e non solo: previste repliche a Letojanni ma anche a Cirò Marina (KR) e Catona (RC).

“Sarebbe, tecnicamente, una tragedia che fa ridere – spiega il regista Antonello Capodici -, popolata com’è da una serie di tipi mostruosi, monomaniacali, veri caratteri all’antica italiana, dai nomi improbabili e che sono in qualche modo versioni moderne delle maschere della commedia dell’arte. Un canovaccio tipico, ambientato in una città del nostro meridione, che potrebbe essere Napoli, ma anche Catania. E c’è in questo tutto il genio di Peppino (spesso svilito per le note ragioni familiari e di critica) che amava le grandi maschere di Molière proprio perché nutrito da quei personaggi. Per dire: proprio dall’Arpagone molieriano sembra nato il taccagno appaltatore Gervasio Savastan,; ossessionato dall’incubo della sfortuna”.

La vita di Gervasio Savastano (Enrico Guarneri) è divenuta una vera e propria eterna condanna perché vede ed immagina tragici segni ovunque: e soprattutto nella gente che lo circonda in cui vede jettature. Il commendatore è talmente assillato che posiziona perfino le carte della sua scrivania in un certo modo. Guai a toccarle: perché la malasorte si potrebbe accanire sulla sua fortuna costruita con immensi sacrifici e su tutta la sua famiglia. Per questa ossessiva mania, sua moglie e sua figlia sono costrette a fare una vita infernale e i suoi stessi dipendenti ormai non sono più capaci di tollerarlo. Gervasio arriva al punto di licenziare un collaboratore solo per il sospetto che la sua presenza evochi eventi funesti. Solo un dipendente, il giovane Sammaria, pur essendo un neofita e quindi poco esperto gode i suoi favori, ma solo perché ha la gobba e quindi porta fortuna. Da questi fatti prendono vita le avventure esilaranti di Gervasio Savastano e di tutti coloro che lo circondano che fanno da cornice a una trama divertentissima.

Inutile dire che di questo materiale il grande Enrico Guarneri, genio sia del repertorio di Peppino sia di quello di Molière, fa quello che vuole: dalla vertigine della nevrosi allo sberleffo della farsa di genere. “Non è vero ma ci credo!” è spettacolo che si presenta come un’antologia della creatività comica, un monumento all’arte sublime del far ridere. Biglietti acquistabili sul sito www.teatroabc.eu/estate.