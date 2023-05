Turista in fin di vita a Catania, fermato il presunto scippatore

CATANIA – Un giovane extracomunitario irregolare senza documenti è stato fermato a Catania dalla polizia perché ritenuto l’autore della rapina avvenuta nei giorni scorsi ai danni di un turista polacco di 33 anni ora ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Le ipotesi di reato sono rapina e lesioni. Il turista è stato ferito in centro da un uomo che gli ha rubato il cellulare facendolo cadere per terra e provocandogli un esteso trauma cranico.

Il giovane polacco è in coma farmacologico, le sue condizioni sono stazionarie. Era a Catania con amici. Dopo l’aggressione in città è arrivata la moglie.